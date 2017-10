ATENÇÃO: Divulgado resultado preliminar de aprovados em concurso

Ao todo, 6.977 estão na lista divulgada nesta quarta (18).

O Governo do Ceará divulgou o resultado preliminar dos candidatos aprovados no concurso para agente penitenciário. Foram mais 76 mil inscritos disputando um total de mil vagas. Foi divulgado o nome dos concorrentes que atingiram a nota mínima exigida para a prova objetiva.





Conforme prevê o edital, “o candidato para ser aprovado na prova objetiva deverá, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital, acertar no mínimo 50% das questões em cada área de conhecimento do caderno de provas e obter no mínimo 37 pontos da pontuação máxima possível na prova objetiva”.





A relação consta de 6.977 nomes de participantes. O concurso reuniu 61,6 mil pessoas no último dia 1º de outubro. Agora, inicia-se a fase dos recursos, para que os candidatos que se sentirem lesados possam questionar o resultado. Até a primeira semana de novembro deve ser divulgado o resultado final da prova objetiva.





Ainda em novembro devem ter início as próximas etapas do certame. Após a aprovação no exame objetivo, o candidato passará por outras cinco etapas: inspeção de saúde, avaliação de capacidade física, avaliação psicológica, investigação social e funcional e curso de formação profissional. As datas serão divulgadas em breve.





A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará desta quarta-feira (18).





Fonte: Cnews