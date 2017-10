BANDIDOS ARMADOS PRATICAM ARRASTÃO NO DISTRITO DE JAIBARAS

A violência é assustadora no município de Sobral!

Na noite desta quarta-feira (25), por volta das 19h50, dois indivíduos armados com armas de fogo em uma motocicleta Honda Bros, efetuaram um arrastão no distrito de Jaibaras. Os criminosos roubaram as pessoas que estavam nas calçadas do bairro Alto Alegre e na Rua Principal. Os bandidos levaram vários celulares.





Logo após o arrastão, os assaltantes fugiram em rumo ignorado.





Vale salientar que não existe policiamento no distrito de Jaibaras. A população vive a mercê da bandidagem.