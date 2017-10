BANDIDOS BOTAM TERROR NA CIDADE DE SOBRAL

Na data de ontem (19), um cidadão trabalhador saiu para o trabalho na intenção de ir buscar o pão de cada dia, durante o percurso percebeu que estava sendo seguido por dois elementos, que estavam em uma motocicleta.





Os assaltantes conseguiram emparear com a vítima no Centro da cidade, sacaram de um pistola e anunciaram o assalto. A vítima, assustada c om a ação delituosa dos criminosos, acelerou sua motocicleta do tipo Honda Bros na intenção de fugir dos ladrões, mas colidiu com um automóvel e acabou fraturando um dos membros superiores. A polícia foi acionada, mas não consegui localizar os criminosos.





Com informações do portal Tiro e Queda Notícias