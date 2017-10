Bandidos disfarçados de agentes da PF roubam R$ 360 mil em Parnaíba; vídeo

Câmeras de segurança do local flagraram toda a movimentação da quadrilha.

Cinco homens armados trajando roupas e distintivos da Polícia Federal roubaram na noite dessa quarta-feira (25/10) R$ 360 mil em dinheiro e joias de uma residência localizada no andar superior de um comércio no Mercado da Caramuru, em Parnaíba no litoral do Piauí. A ação se iniciou às 21h15min e durou cerca de 20 minutos.





Câmeras de segurança do local flagraram toda a movimentação da quadrilha. Inicialmente eles informaram que estavam ali para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão por conta de uma suposta sonegação fiscal. Os proprietários da residência se assustaram, porém permitiram a entrada dos homens, quatro deles encapuzados. Eles estavam em um veículo preto, possivelmente uma Pajero SUV.





“A todo momento um deles conversava com a gente na sala para onde fomos levados. Apenas um estava sem capuz e se comportava como sendo o delegado. Eles diziam que eram da Polícia Federal e que estavam dando cumprimento a um mandado. Pedi para descer e pegar as nossas documentações, mas eles não deixaram. Começamos a desconfiar a partir do momento que todos os celulares foram recolhidos e devido o nervosismo de um deles. Foram momentos de terror que nunca sairão das nossas memórias”, disse a proprietária da casa que não quis ter o nome revelado.





Enquanto os moradores, inclusive duas crianças, aguardavam na sala na companhia de um dos integrantes da quadrilha, os outros homens tratavam de retirar o cofre para ser roubado. Malotes semelhantes aos utilizados em operações da PF também foram utilizados pelo bando. Nas vestimentas de alguns era possível notar o brasão da Polícia Federal na parte da frente da camisa e nas costas.





“Ao todo eles levaram R$ 340 mil em dinheiro e R$ 20 mil em joias, totalizando um prejuízo de R$ 360 mil”, completou a empresária.





A residência alvo dos criminosos fica na parte superior de um comércio de propriedade da família roubada. A Polícia Militar esteve no local e colheu as primeiras informações do fato. De acordo com a Polícia Federal de Parnaíba, a ação planejada trata-se de um roubo e não possui ligação com nenhuma delegacia da instituição. O delegado Edilberto Mendes ainda não confirmou se será a própria PF que investigará o caso.





Fonte: Meio Norte