Bandidos explodem agência do Bradesco de Ipaumirim na madrugada desta quarta-feira

Mais uma agência bancária é atacada por bandidos no Interior do estado. Desta vez, o alvo dos criminosos foi a cidade de Ipaumirim (a 419Km de Fortaleza), próxima à divisa do Ceará com a Paraíba. Na madrugada desta quarta-feira (18), criminosos explodiram os caixas eletrônicos da agência do Bradesco.



As informações sobre o crime ainda são poucas. No entanto, sabe-se que o ataque ocorreu por volta de 3 horas quando os criminosos chegaram na cidade em uma picape modelo Fiat Toro e algumas motos. O bando se dividiu e uma parte seguiu para a agência, enquanto os comparsas cercaram o prédio do destacamento da PM e passaram a atirar.



Moradores próximos da agência – no Centro da cidade – acordaram atônitos com o barulho de tiros e das explosões nos dois locais. Contudo, não há notícias de pessoas mortas, feridas nem de reféns. O caso foi comunicado, ainda na madrugada, à 2ª Companhia do 10º Batalhão da Polícia Militar, sediada na cidade de Icó ( a 375Km da Capital), que deu início às diligências na tentativa de localizar os criminosos.



Cerco na região



Também foram acionados os destacamentos e pelotões da PM de cidades vizinhas a Ipaumirim, como Baixio, Lavras da Mangabeira, Umari e Aurora. Equipes do Comando Tático Rural (Cotar) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), também foram mobilizadas. A Polícia não descarta a possibilidade de a quadrilha ter fugido em direção ao estado da Paraíba por estradas vicinais. As autoridades nãoi informaram, ainda, se os ladrões conseguiram roubar o dinheiro que havia nos equipamentos eletrônicos da agência.

