Bandidos invadem salão de beleza e ferem a tiros três pessoas numa tentativa de chacina em Pacajus

Um assassinato ocorrido na noite desta segunda-feira (23), no bairro Buriti Três, na periferia de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), representou o 80º homicídio do ano naquele Município. Contudo, menos de 24 horas depois, uma tentativa de chacina deixou três pessoas baleadas, no fim da manhã de hoje (24), no mesmo bairro.





Bandidos, ainda desconhecidos, invadiram um salão de beleza e dispararam suas armas. Três jovens que ali estavam foram baleados. Um deles, em estado grave, já eu foi atingido por um tiro na cabeça. Outros dois, baleados nas pernas e braços, foram socorridos por uma equipe do Samu e encaminhados ao Hospital Municipal, onde permanecem.





Os dois feridos que deram entrada no hospital público de Pacajus foram identificados como Rafael da Silva Pereira, o “Rafinha”; e Francisco Lucas dos Santos Sousa, o “Chuck”. No local do atentado ficou o terceiro baleado, cuja identidade ainda não foi revelada pela Polícia.





Vingança





A Polícia não sabe ainda se o atentado desta terça-feira tem alguma ligação com o crime ocorrido na noite anterior no mesmo bairro. Uma violenta guerra entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas já deixou 80 pessoas mortas, neste ano, em Pacajus.





Das 80 pessoas assassinadas, apenas uma não foi morta por meio de arma de fogo. Além disso, o Município já registrou neste ano quatro casos de duplos homicídios.





A violência em Pacajus está ligada diretamente ao tráfico de drogas e à briga entre as facções, com mais intensidade em alguns bairros como Aldeia Park, Banguê, Limoeiro, Croatá, Buriti, Coaçu, Centro, e as localidades de Areias, Tiririca, Formoso, Alto da Boa Vista, Mangabeira, além do Loteamento Planalto Pacajus.





Entre as vítimas dos 80 assassinatos no Município, em 2017, figuram sete adolescentes e cinco mulheres.





