Bandidos tentam assaltar academia de jiu-jitsu e se dão mal; confira o vídeo

Ao verem alunos e professor de jiu-jitsu, criminosos fugiram sem levar nada.

O circuito interno de segurança de uma academia de jiu-jitsu na Baixada Fluminense flagrou nesta segunda-feira (2) o momento em que um homem tentou assaltar o local. Ele rendeu a recepcionista da Gracie Barra, na Rua Doutor Barros Júnior, no Centro de Nova Iguaçu, para roubar o celular da vítima enquanto um comparsa dava cobertura do lado de fora.





Ao ser rendida, a funcionária tentou correr, mas foi alcançada pelo bandido, que pulou catraca da portaria. Os dois, então, iniciaram uma luta corporal. Durante o confronto, ela começou a gritar. A confusão chamou a atenção dos cerca de 15 alunos que praticavam o esporte. Ao vê-los, os criminosos, desesperados, fugiram.





“Eram dois homens. Um ficou lá fora na bicicleta e o outro entrou na academia. Ele não chegou anunciando assalto. Veio até a recepção e pediu uma informação. Mas como eu desconfiei e não respondi, aí ele pulou a catraca já pedindo meu celular. Me cercou na escada e tentou tirar o celular da minha mão. O criminoso puxou meu cabelo para tentar me levar para perto dele, mas eu afastei com o braço. Aí, nesse momento, ele levantou a camisa e disse: ‘Vou te matar’. Mas não dava para identificar que tipo de arma era. Não dava para saber se era uma faca ou um revólver. A minha sorte foi que um aluno viu a situação e chamou os outros alunos. Assustado, o bandido correu e fugiu numa segunda bicicleta”, disse a recepcionista, que preferiu não se identificar.





O professor Edgar Xavier de Mattos Neto, de 41 anos, responsável pela aula, contou que o caso ocorreu por volta das 19h30, horário de grande movimento naquela região. A academia está localizada no centro comercial do município.





“Ele entrou para pedir uma informação e rendeu a funcionária, que estava com o celular nas mãos. Poderia ter acontecido uma tragédia. Corremos para tentar imobilizá-lo e chamar a polícia”, contou Neto, que fará o registro na delegacia nesta quarta-feira (4).

Policia,violência Veja mais sobre: noticias

Com informações do portal G1