BOMBA! Capitão Wagner denuncia superfaturamento na compra de helicópteros para a Ciopaer

Deputado revela irregularidades no uso das aeronaves, com a inexplicável redução de voo de patrulhamento. Também tece críticas ao modelo de Segurança Pública adotado pelo governo.





“Estão gastando o nosso dinheiro comprando aeronaves superfaturadas. São helicópteros que não atendem à expectativa de trabalho da Ciopaer”.





A grave denúncia foi feita, na manhã desta quinta-feira (26), pelo deputado estadual Capitão Wagner (PR), em entrevista exclusiva ao programa “Ceará News”, da Rede Plus de Rádio FM. O parlamentar se referia a supostas irregularidades nas atividades da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ele também acusou diretamente o governo de superfaturamento na compra de dois helicópteros de fabricação alemã já anunciada oficialmente pelo governador Camilo Santana (PT).





“Com o valor de uma aeronave (alemã) que vai ser adquirida, daria para comprar dois Black Hawk (helicóptero de fabricação americana), que são as aeronaves utilizadas pelo exército americano e, inclusive, são blindadas. Estas que estão sendo adquiridas não têm essa capacidade. É o gasto equivocado que faz o governo gastar muito e não ter resultado”.





Wagner informou que irá denunciar no plenário da Assembleia Legislativa irregularidades que estariam acontecendo na Ciopaer. Segundo ele, em 2011, com um aparato bem menor de aeronaves em comparação à atual frota, a Ciopaer realizou naquele ano 3.200 voos de patrulhamento. No ano passado, com mais helicópteros, só foram realizados 200. “Então, pra que mais aeronaves?”





No fim do ano passado, o governador Camilo Santana anunciou a compra de dois helicópteros de fabricação alemã para a Ciopaer. São do modelo Airbus H135 Helionix. Com a aquisição das duas aeronaves, além de fornecimento de peças, ferramentas e de treinamento, o governo desembolsará R$ 80,2 milhões, conforme nota publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), edição do dia 9 de dezembro de 2016.





Enquanto cada Airbus H135 custar´ao governo em torno de R$ 40 milhões, os helicópteros americanos Black Hawk têm preço estimado em R$ 13 milhões.





Mais críticas





Na entrevista, Wagner também fez sérias críticas ao modelo de segurança pública que Camilo Santana vem implantando no estado, contratando milhares de soldados para as fileiras da Polícia Militar e deixando de lado o sucateamento da Polícia Civil, responsável pela investigação de crimes.





O deputado falou também de política, das expectativas para as eleições do ano que vem e sua liderança em recentes pesquisas para senador.





Ouça a entrevista completa do deputado ao Ceará News:

Fonte: Cearanews7