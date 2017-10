Cabo Sabino quer Vara da Justiça exclusiva para julgar casos de violência contra policiais

“No prazo máximo de 15 a 20 anos, poderemos ter o presidente da República eleito pelo crime organizado no Brasil”. A declaração é do deputado federal cearense, Cabo Sabino (PR), durante entrevista a uma emissora de rádio local, ao falar sobre o avanço das organizações criminosas nas instituições do País. Segundo o parlamentar do Partido da República (PR), a falta de uma política nacional de Segurança Pública tem facilitado a infiltração de criminosos em todos os Poderes.





“O País não tem uma política de Segurança Pública e, por conta disso, não sabe como controlar o crime organizado”. Em seguida, ele faz críticas à insegurança e fragilidade do Sistema Penitenciário. “Os presídios, que serviriam para cercear, distanciar e aprisionar os chefes das quadrilhas, hoje são o escritório do crime, porque é de lá que eles estão comandando as ruas”.





Infiltração





Em seguida, o deputado revela como a delinquência organizada tem corroído as instituições brasileiras. “O crime organizado está bem além daquilo que podemos imaginar. Ele está infiltrado dentro de todas as forças policiais, do agente de trânsito à Polícia Federal. Até nas Forças Armadas. Os criminosos estão no Poder Judiciário, estão dentro do Ministério Público e dentro da política, elegendo políticos”.





(Jornalista Fernando Ribeiro)