Os vídeos mostram indivíduos furtado lâmpadas de residências no bairro Cohab 3. Os crimes foram registrados nos dias 21 e 26 do mês de outubro do corrente ano.



Quem souber informações dos criminosos ligar para o telefone da Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.





Confira os vídeos:

