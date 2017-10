Camilo reconhece que o número de homicídios no Ceará está descontrolado

De janeiro a outubro, segundo o homicidômetro do Ceará News 7, já são 4.188 assassinatos.

Ogovernador do Ceará, Camilo Santana (PT), reconheceu, em seu bate-papo com a população no Facebook nesta terça-feira (30), que o número de homicídios no Ceará está fora de controle.





De janeiro a outubro, segundo o homicidômetro do Ceará News 7, já são 4.188 assassinatos. Ele atribuiu a carnificina à guerra entre facções criminosas.





Nos dois primeiros anos de seu governo, Camilo conseguiu diminuir esse número: em 2015, foram 4.019 mortes; em 2016, 3.407. Cid Gomesentregou o Estado para Santana com 4.439 homicídios.





Em tempo





Em diferente momentos da conversa de Camilo, os internautas cobravam ações efetivas na Segurança Pública. Hoje à tarde, o governador deve ter uma conversa séria com o secretário André Costa.





