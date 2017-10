Na tarde deste domingo, dia 15, um caminhão carregado com maracujás capotou na Serra da Ibiapaba. O motorista ficou preso às ferragens. O pessoal do Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do motorista.





O caminhão é de propriedade do Sr. Raimundinho, empresário da cidade de Tianguá.





O motorista foi retirado, medicado e passa bem.





Confira o vídeo minutos após o sinistro: