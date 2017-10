CARNIFICINA: Mais um fim de semana com muita violência no Ceará: 41 pessoas assassinadas

Ao menos, 41 pessoas foram assassinadas no Ceará durante o fim de semana, o que elevou para 4.163 o número de homicídios no estado em 2017. No Interior, a violência deixou 24 mortos. Na Grande Fortaleza ocorreram outros 17 assassinatos. Entre os casos, uma chacina com três mortos em Crateús e dois casos de duplos homicídios, nas cidades de Juazeiro do Norte e Paraipaba.





Ainda na noite de sexta-feira (27), dois adolescentes foram assassinados, a tiros, no bairro Romeirão, em Juazeiro do Norte. As vítimas caminhavam pela calçada de uma avenida quando foram surpreendidas e executadas com vários tiros à queima-roupa, sendo identificadas como Cícero Maílson da Silva e Paloma Oliveira da Silva. Uma terceira pessoa ficou ferida.





Já na manhã de sábado (28), uma chacina foi registrada dos Sertões de Crateús. Na localidade Pitombeiras, na zona rural, os corpos de três homens foram encontrados no começo da manhã. Estavam crivados de balas, amarrados e foram deixados na beira de uma estrada vicinal. A Polícia identificou os mortos como sendo presos fugitivos da Cadeia Pública de Independência.





Na tarde de domingo (29), dois jovens, irmãos, foram assassinados, a tiros, no bairro Cacimbão, na cidade de Paraipaba. Os corpos foram encontrados dentro de uma casa onde a Polícia enconmtrou também drogas e apetrechos do tráfico. O suspeito do crime fugiu do local, se escondeu noutra casa e acabou se entregando à Polícia Militar.





Crimes





Em Fortaleza, a Polícia registrou sete assassinatos nos bairros Granja Portugal, Barroso, Antônio Bezerra, Jardim Iracema, Papicu e Pirambu.





Na Região Metropolitana de Fortaleza 11 crimes de morte foram registrados nos seguintes Municípios: Horizonte (2), Maracanaú (2), Caucaia (2), Chorozinho, Eusébio, Aquiraz, Maranguape e Pacajus.





No Interior Norte, foram oito homicídios nos seguintes Municípios: Crateús (chacina com três mortes), Paraipaba (duplo), Aracoiaba, Uruoca e Tianguá.





No Interior Sul, região que apresentou o maior índice de homicídios no fim de semana, 16 pessoas foram mortas nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (duplo), Barbalha (caso de lesão corporal seguida de morte), Russas (dois casos), Aracati (2), Saboeiro, Salitre, Quixadá. Missão Velha, Jaguaruana, Campos Sales, Morada Nova, Iguatu e Lavras da Mangabeira.