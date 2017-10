CARRETA TOMBA NA DESCIDA DA SERRA DA IBIAPABA

Na manhã deste domingo (08), por volta das 07h45, um tombamento foi registrado na descida da Serra da Ibiapaba, o qual envolveu o Caminhão Volvo modelo VM 270 6X2R, ano 2014, cor vermelha, placa PIF 1086, de Piracuruca-PI.





O caminhão com carregamento de castanha de Caju, saiu de Piracuruca-PI com destino ao município de Aquiraz e tombou durante a descida da Serra da Ibiapaba em Tianguá.





O condutor do veículo foi identificado como Francisco de Oliveira Monteiro, o qual sofreu apenas escoriações, sendo atendido pelos profissionais da equipe do Resgate de Tianguá (Socorrista Horlando, Cleiton, Wisley, Wagner e o Sd Mauricio do Corpo de Bombeiros).





Veja mais fotos do acidente:

Fonte: Ibiapaba 24 horas