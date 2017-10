CARROS ABANDONADOS NA RUA JOÃO PESSOA, NO BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA, CAUSAM TRANSTORNOS

Moradores da Rua João Pessoa, no bairro Alto da Brasília denunciam o problema.



Os moradores convivem com um problema na rua: os carros abandonados. O flagrante do descaso do proprietário mostra o desrespeito para com os moradores e com os transeuntes que utilizam a via pública, pois até o caminhão da coleta de lixo fica impossibilitado de transitar, além de ser um foco de mosquitos transmissores de doenças.

O proprietário já foi chamado a atenção pelos moradores, mas ele não tomou nenhuma atitude e ainda se revolta com a população que solicita a retirados dos veículos abandonados, que está causando transtornos.





Segundo os denunciantes, dentro das sucatas têm cobras, ratos, insetos transmissores de doenças e também serve como esconderijo para usuários de drogas e infratores.





Os moradores solicitam com urgência uma providência por parte da Prefeitura, para os carros abandonados sejam retirados da via pública