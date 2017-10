CARTA DE UM MORADOR DO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Confira a carta na íntegra:

"Bom dia, gostaria de falar através desta carta a minha tristeza a essas facções, CV e PCC, até quando vcs vão destruir famílias por conta da maldade de vcs?? Respeitem nossos bairros, nossa comunidade, nossas crianças e pais de família, quantos inocentes vão ter que morrer por conta dessa rivalidade de vcs, respeitem os próprios pais de vcs, lembre-se que um dia eles podem chorar com sua morte, violência só gera violência, vamos nos respeitar, nos amar quantas pessoas já morreram quantos país já choraram será que vale a pena?muitos de vcs falam que é o crime ??? Me diga qual futuro tem??? Morte ou cadeia?? Saiam dessa vida procurem ajuda procurem Deus, valorizem seus pais sigam o caminho do bem seja capacho de seus pais e não de quem não vai te ajudar quando vc tiver na pior , respeitem minha ida e volta em outro bairro a final tenho família em todo canto de Sobral pois não sou de nenhuma facção, antes de sair por aí atirando olhem quantas pessoas do bem tem ao seu redor e que nunca lhe viu, permita nos ter nosso próprio transporte e celular, a final a gente conseguiu com tanto suor e sacrifício,não roubem sua própria comunidade, cuidem da sua família e deixem a dos outros de mão. Sobral pede paz , mais amor por favor









Essa guerra Deus não quer para seus filhos vcs é que tão criando elas.









Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém ah não ser aquele pai lá de cima."