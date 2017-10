Casal vive em esgoto há 22 anos. Veja como é a casa deles!

Miguel Restrepo e Maria Garcia acabaram se conhecendo nas ruas de Medellín, na Colômbia. Na época, ambos eram usuários de drogas depois da união decidiram abandonar o vício para ficarem juntos.





Só que eles, não tinham dinheiro e nem apoio das famílias e passaram a viver em um esgoto, onde estão há mais de 20 anos.





Eles enfrentam momentos complicados nas ruas de Medellín, mas afirmam que vivem felizes dentro do esgoto, com a companhia de um cão chamado Blackie.

A “casa” tem uma televisão, cama e até um ventilador, que funcionam através de uma pequena fonte de energia.

Mesmo as condições não sendo as ideais, o casal afirma que o local é mais pacífico do que as ruas da cidade.





Mulher, marido e cão de estimação.

Via Zip Notícias