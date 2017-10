Ceará vence Inter, assume vice-liderança e se aproxima do acesso

O Ceará está ainda mais perto da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, jogando no Beira-Rio, a equipe venceu o líder Inter por 1 a 0, gol de Élton no segundo tempo. Com o resultado, o Alvinegro atingiu os 58 pontos, assumiu a vice-liderança da competição e abriu seis pontos de vantagem sobre o quinto colocado, o Oeste. Restam seis rodadas.





Foi uma vitória emblemática da equipe, que agora aumentou para nove jogos a sua invencibilidade na competição. Como visitante, são 27 pontos somados, com oito vitórias, segundo melhor desempenho da Série B.





Na próxima rodada o Alvinegro encara o Juventude, em Caxias do Sul. O jogo será na sexta-feira. (O Povo).