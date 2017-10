CENAS FORTES: Youtuber se mata ao vivo com mordida de cobra mamba negra. Vídeo

Um famoso youtuber russo Arslán Valéyev, de 32 anos acabou morrendo depois de tomar uma picada de cobra. O pior de tudo, é que o influenciador acabou transmitindo tudo ao vivo em seu canal.





O fato aconteceu no dia 23 de setembro, aonde Valéyev se deixou ser mordido por uma cobra mamba-negra, que é conhecida por ter um dos venenos mais mortais do mundo. Em um de seus vídeos, ele já havia dito que cometeria suicídio por causa de problemas conjugais.





Ele era especialista em cobras e outros répteis, e gravou o momento exato em que os dentes da cobra se cravaram em seu dedo. Depois, começou a deixar alguns recados para sua esposa, e que havia entrado com o pedido de divórcio.





Na sequência ele começa a ter dificuldades para falar enquanto estava na frente de seu computador. Seus seguidores, avisaram prontamente os serviços de emergência, que até chegaram a sua residência com ele ainda em vida, mas chegou ao hospital em estado grave. Foi colocado em coma induzido, mas a equipe médica não conseguiu reverter o quadro avançado do veneno. Na manhã do dia 25, ele foi declarado morto.





A cobra que tirou a vida do homem pode chegar a medir 2,5 metros e está no top 5 das cobras mais perigosas do planeta. Costuma atacar somente quando se sente ameaçada, e é capaz de conseguir ficar com o corpo na vertical, elevando sua cabeça até a altura dos olhos de um humano adulto.





Sua mordida injeta uma toxina altamente prejudicial ao sistema nervoso, causando paralisia. Apenas 10 a 15 miligramas do veneno já é o suficiente para matar um ser humano adulto, e sua mordida pode injetar até 100 mg do veneno.





Abaixo você pode conferir uma parte do vídeo, aonde ele já apresen ta os efeitos do veneno. O vídeo pode ser perturbador para pessoas sensíveis. Só assista se realmente estiver consciente do conteúdo.



Via Zip Notícias