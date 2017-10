Ciclista morre atropelado por ambulância do Samu em Itapipoca - VÍDEO

Uma ambulância do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) atropelou um ciclista na manhã desta quarta-feira (4) no município de Itapipoca, na região Norte do Ceará. O ciclista morreu na hora.





Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito de Itapipoca (AMTI), a vítima estava na Avenida Monsenhor Tabosa, no Bairro São Sebastião, quando foi atingido pela ambulância. O homem, que não teve a identificação divulgada, sofreu um trauma na cabeça e morreu antes de ser socorrido.





Equipes da AMTI foram direcionadas para atender a ocorrência e isolaram a área. A Polícia Civil de Itapipoca também foi ao local para registrar a ocorrência.





A Autarquia de Trânsito informou que a avenida onde o homem foi atropelado não possui faixa exclusiva para ciclistas. As causas do atropelamento serão investigada pela polícia.





Crédito do Jornal G1

violência Veja mais sobre: noticias

Com informações do portal G1Vídeo Vc Repórter