CIDADÃO SOBRALENSE DESABAFA SOBRA A INSEGURANÇA NA CIDADE DE SOBRAL

Confira o desabafo na íntegra:

"Galera, Sobral tá entregue aos ladrões. Quinta feira quando saí do Cicero's tive meu carro arrombado, levaram até o documento do carro , cartão de crédito cartão de débito identidade...ainda bem que deixaram o carro. Hoje às 07:00 perto do Pinheiro, atrás da quadra da igreja São Francisco, me deparei consenso de assalto. Dois pilantras de moto, armados, assaltaram uma senhorinha . Eles estavam com revólver e faca. Tem tem polícia em Sobral, não tem um departamento de inteligência policial, não tem comandante, não tem prefeito. O que tem é o crime organizado e muito coisa errada.









Desabafo de cidadão Sobralense









Robiss Silveira









Morador da Rua Dr. Monte Centro"