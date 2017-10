Colunista revela valor de herança deixada por Marcelo Rezende

Desde sua morte, no dia 16 de setembro, muito se falou sobre a herança deixada por Marcelo Rezende, que gerou polêmica entre os filhos e a namorada do jornalista. Mas, os herdeiros precisarão de paciência para receberem sua parte. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do Uol, os bens só serão repartidos após análise minuciosa da Justiça, o que só deverá ocorrer a partir de 2020, quando sua filha caçula completa 18 anos.





Além disso, quem for herdar o que foi deixado pelo apresentador não pode se empolgar muito. De acordo com a publicação, o total de bens de valor deixado por Rezende gira em torno de R$ 12 milhões, o que não chega a ser nada absurdo, quando comparado ao deixado por outros artistas da televisão brasileira.





Um exemplo de herança bastante superior a do jornalista é a do ator e diretor da Globo, Marcos Paulo, morto em novembro de 2012. Ainda de acordo com a publicação, o total de bens deixado pelo artista ultrapassa R$ 35 milhões e até hoje ainda não foi consumado.





Entre os motivos de Rezende não ter deixado uma herança absurda, está seu padrão de vida elevado durante muitos anos, sua adega que chegou a ter mais de 3 mil garrafas, que teve valor em torno de R$ 1,5 milhão e o cumprimentos dos compromissos como pai e ex-marido. O colunista garante que todos os filhos e as ex-mulheres sempre receberam muitos bens quando ele ainda estava vivo.





Via Bocão News