COMUNICADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, através da Secretaria da Educação e da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, comunica que, na manhã deste domingo (8), o telhado do pátio da Escola Antônio Custódio, no Distrito de Aprazível, desabou.





A Prefeitura informa que estão sendo adotadas todas as medidas necessárias, como a vistoria técnica do local feita pela equipe da Secretaria de Obras, a limpeza dos escombros, além de procedimento administrativo para apurar as responsabilidades.





A Secretaria da Educação informa, ainda, que não houve qualquer dano físico a terceiros e as aulas ocorrerão normalmente nesta segunda-feira (9).