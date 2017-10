COMUNIDADE DO BAIRRO TERRENOS NOVOS FAZ PEDIDO AO PREFEITO IVO GOMES

Moradores do bairro Terrenos Novos fazem um pedido ao Prefeito Ivo Gomes.

"Boa noite me chamo Rômulo.









As crianças do Bairro Terrenos Novos estão necessitando de um lazer aqui na antiga fábrica de sabão (Siol) e pedimos encarecidamente que o Prefeito Ivo Gomes faça algo nesse terreno, que em vez de ser um lazer que só amedronta a comunidade, onde é alvo dos bandidos, assaltos, homicídios e muitos outros crimes. Estamos esperando as autoridades resolver esse problema, onde as crianças improvisaram um campinho para se divertir, ajude-nos por favor...."