COREAÚ-CE: POLÍCIA CIVIL DESVENDA OS TRÊS HOMICÍDIOS OCORRIDOS EM MAIO DESTE ANO E PRENDE DOIS DOS ACUSADOS

Uma investigação da Polícia Civil Cearense resultou no esclarecimento de três crimes de homicídios ocorridos no dia 19 de maio de 2017. No dia do ocorrido, quatro indivíduos em duas motocicletas chegaram ao local dos crimes e, com muita frieza e perversidade, executaram a tiros as vítimas Antônio Coutinho de Brito, Francisco Anastácio Coutinho de Brito e Manoel Sampaio de Sousa.









ACUSADOS: Erenilde Teles de Albuquerque e José Maria de Albuquerque





Após esses crimes, a policia civil entrou em ação e começou a investigá-los e, depois de cinco meses de investigação, os irmãos Erenilde Teles de Albuquerque e José Maria de Albuquerque foram presos por policiais civis. O primeiro foi preso hoje, dia 17 de outubro de 2017, prisão essa ocorrida no distrito de Araquém, município de Coreaú- CE e o segundo, José Maria de Albuquerque foi preso no dia 09 de outubro de 2017 no Rio de Janeiro, para onde fugiu após os crimes.

VÍTIMAS: Antônio Coutinho de Brito, Francisco Anastácio Coutinho de Brito e Manoel Sampaio de Sousa





Segundo foi apurado na investigação, o que motivou a chacina foi a morte de Antônio Filho de Albuquerque, ocorrida no dia 03 de fevereiro de 2017. Na ocasião, o indivíduo de nome Benedito Lourenço, conhecido por Bené, matou Antônio Filho a golpes de faca. Ressalta-se que Benedito Lourenço também foi preso recentemente no Estado do Piauí, para onde foi se refugiar após ter matado Antônio Filho.





Importante esclarecer que Antônio Filho é irmão de Erenilde e de José Maria, estes, como dito acima, são suspeitos de terem vingado a morte do irmão.





Os presos acima referidos estão a disposição da justiça cearense. Com relação aos outros dois acusados dessa chacina, é questão de tempo suas prisões serem efetuadas pela polícia civil.