Correios lança concurso público com vagas para todo o País

Os salários nos Correios variam de R$ 1.876,43 a R$ 4.903,05, conforme o cargo, para as áreas de segurança do trabalho e medicina do trabalho.





A Empresa Brasileira de Correiros e Telégrafos (ECT) lançou o edital para o concurso público para os cargos de nível técnico e superior para as áreas de medicina e segurança do trabalho. Ao todo, são 88 vagas para 27 cidades, inclusive Fortaleza.





O salário vai de R$ 1.876,43 a R$ 4.903,05, mais benefícios, como vale alimentação/refeição, vale transporte, auxílio creche, auxílio para filhos dependentes com deficiência e possível adesão ao Plano de Previdência Complementar. A jornada do trabalho é de oito horas diárias.





As vagas são destinadas para os cargos de Enfermagem do Trabalho Júnior, Técnico de Segurança do Trabalho Júnior, Enfermeiro do Trabalho Júnior, Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior e Médico do Trabalho Júnior.





A prova será organizada pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). As vagas têm lotação para as seguintes cidades: Brasília, Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Salvador, Fortaleza, Vitória, Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Campo Grande, Belém, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Porto Alegre, São José – SC, Aracaju, São Paulo, Bauru – SP e Palmas.





Os interessados devem realizar as inscrições pelo site da IADES a partir do dia 9 de outubro até 22h do dia 22 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 50 para os cargos de nível técnico enquanto para os de nível superior está de R$ 70. A prova está prevista para ser aplicada no dia 26 de novembro durante a tarde. Os candidatos terão quatro horas para responder as questões objetivas. As convocações dos aprovados devem ser realizadas conforme as necessidades de cada unidade dos Correios.