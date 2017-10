CRIME BÁRBARO É REGISTRADO NA CIDADE DE CRUZ

Um crime passional, com requinte de crueldade, foi registrado neste sábado, 07, por volta das 17 horas, na localidade de Massaranduba, subúrbio de Cruz, Região do Baixo Acaraú, litoral Norte do Ceará, há 250 Km de Fortaleza.

Um senhor de nome Arimar, que estava separado de sua esposa há mais de cinco meses, mas, que não aceitava a separação com a jovem Meyre Souza, que, atualmente, tinha relacionamento com oura pessoa. Arimar, inconformado com a separação, compareceu à residência de Meyre Souza e, na presença de seus três filhos, atirou na mulher, que faleceu na hora e em seguida cometeu suicidou próximo do local do crime. O crime comoveu a cidade de Cruz, cuja população compareceu ao local que se viu diante de uma sena comovente com os três filhos chorando ao lado do corpo da mãe que viram ser assassinada pelo ex-marido.





As pessoas abandonam a fé, o Amor ao próximo e os valores humanos e implantam o ÓDIO no coração.





Em uma atitude brutal, três crianças ficam sem pai e mãe, além de serem testemunhas de brutal ato desumano.