Croatá (CE): Homem é preso após matar jovem de 17 anos a pauladas

Na tarde desta sexta-feira (06/10/2017), na localidade de Lagoa da Cruz, zona rural do município de Croatá na Serra da Ibiapaba, foi encontrado por populares em um matagal, o corpo de Francisco Lorran Farias Cardoso, 17 anos, residente no Sítio Lagoa da Cruz.





O corpo apresentava sinais de decomposição e próximo ao cadáver foi encontrado um pedaço de madeira, o que revelou indícios de crime de homicídio.

Local onde o corpo da vítima foi encontrado





De acordo com informações colhidas pelos policiais junto a família da vítima, o jovem Lorran era dependente químico e estava desaparecido há alguns dias.





Com base nessas informações, os Policiais do Destacamento de Croatá (1º Sgt Timóteo, Sd Sousa, Sd Honorato e Sd Arnóbio), passaram a fazer diligências com o objetivo de identificar o possível homicida enquanto o local do crime era preservado por Agentes da Guarda Municipal.





Durante as diligências foi preso o indivíduo Marcelo Fernandes do Nascimento, 21 anos, residente na Rua Manoel Braga, no Bairro Caroba, em Croatá, o qual confessou a autoria do homicídio.





O acusado confessou também que é traficante de drogas e que a vítima lhe devia um cordão de ouro e uma quantia em dinheiro referente à compra de entorpecente e que praticou o homicídio durante uma discussão que teve com Lorran a respeito da divida.





Marcelo foi preso e conduzido para Delegacia de Polícia Civil de Guaraciaba do Norte, para os procedimentos legais.





O corpo da vítima foi conduzido ao IML de Sobral pela equipe do Instituto de Criminalística.





Fonte: Ibiapaba 24 Horas