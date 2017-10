DENÚNCIA DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS EM SOBRAL

Atenção Policiais do Ambiental! Internauta denuncia maus-tratos animais por trás da UVA, no bairro Betânia. Segundo a denúncia, um cavalo fica amarrado no sol e sem água para beber.





Veja a denúncia na íntegra:

"Olá boa tarde, venho aqui mostrar os maus tratos com os animais. Esse animal vive 24 horas nesse lugar preso no sol sem direito a sombra e água se vcs quiserem conferir que ele se encontra aqui na lagoa que se chamava açude dos Figueredo atrás da UVA no bairro Betânia."

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter