Deputado Moses se compromete a destinar recursos para Saúde de Crateús

Uma agenda de trabalho para os cearenses. Assim tem sido o dia a dia do Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE), que vem percorrendo o Estado ouvindo a população e buscando caminhos para o desenvolvimento do Ceará.





Na última sexta-feira (27), o parlamentar sobralense esteve no município de Crateús participando de uma reunião para viabilizar recursos para o aparelhamento e melhoramento do Hospital São Lucas. “Nossa agenda de trabalho tem sido pautada de forma a atender as necessidades de todos os 184 municípios cearenses. E assim tem sido feito. Visitamos de Norte ao Sul do Estado, ouvimos as demandas da população e buscamos viabilizar recursos para suprir essas necessidades. Em Crateús, uni forças ao Senador Eunício Oliveira e juntos estamos viabilizando recursos para o melhoramento da saúde na região”, destacou Moses Rodrigues.