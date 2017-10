Deputado Odorico Monteiro é o campeão em gastança

Os 22 deputados que compõem a bancada federal do Ceará gastaram, de janeiro a agosto deste ano, R$ 6,84 milhões da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar – verba que visa o custeio de despesas típicas do mandato e é utilizado pelo deputado por meio de reembolso.





Os dados constam no Portal da Transparência da Câmara dos Deputados e mostram as despesas pagas, mensalmente, por cada um dos parlamentares com o recurso. Entre os representantes do estado, o deputado Odorico Monteiro (PSB) foi o que mais “gastou” a verba nos primeiros oito meses de 2017, somando quase R$ 377 mil.





O deputado Odorico Monteiro gastou mais no último mês de maio, quando foi indenizado com R$ 68.915,48, ultrapassando o limite estabelecido para o estado. A despesa maior do parlamentar nesse mês (R$ 23.559,60) foi com a divulgação de sua atividade parlamentar, que inclui gastos com assessoria de imprensa e espaço em rádios no interior.





