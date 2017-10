VÍDEO: DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL: MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO BAIRRO DOM JOSÉ

Mais um crime de morte foi registrado na cidade de Sobral! O crime aconteceu na tarde desta desta segunda-feira (2), por volta das 15h20, no bairro Alto Novo, precisamente na Rua Maria Neli Correia. A vítima foi um jovem, que foi executado com uma rajada de balas. O jovem foi identificado como Paulo Adriano Ripardo da Silva, 23 anos, natural de Sobral.

A vítima estava caminhando tranquilamente, quando foi abordada por três indivíduos em uma motocicleta, que efetuaram vários tiros. O jovem foi alvejado e faleceu no local. Os bandidos fugiram em rumo incerto.





Paulo Adriano não tinha passagem pela polícia.





As Polícias Civil e Militar estiveram no local do sinistro, realizando os procedimentos legais. A Perícia também esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para o IML.





Sobral já contabiliza 88 homicídios dolosos em 2017.





A Polícia Civil irá investigar o crime através de um inquérito policial.