DERRAMAMENTO DE SANGUE: Fim de semana registra 55 assassinatos no Ceará

Cinquenta e cinco pessoas foram assassinadas no Ceará neste fim de semana. O balanço é parcial e indica que a Capital foi a área com maior registro de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) no intervalo entre a última sexta-feira (29) e o começo da madrugada desta segunda-feira (2).





Já na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram registrados 13 crimes de morte, quanto no Interior Sul foram outros 13 casos. Já no Interior Norte, a Polícia fez o registro de cinco mortes.





Em Fortaleza, os 23 assassinatos foram praticados nos seguintes bairros: Aracapé (triplo), Barra do Ceará (2 casos), Bom Jardim (2 casos), Mondubim (2 casos), São João do Tauape, Messejana, Praia do Futuro, Meireles, Autran Nunes, Presidente Vargas, Edson Queiroz, Farias Brito, Antônio Bezerra, Pici, Padre Andrade, Granja Lisboa, Itaoca e Dias Macedo.





Na Região Metropolitana de Fortaleza, ao menos 13 pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Maracanaú (4), Aquiraz (3), Caucaia (3), Maranguape (2) e uma em Pacajus.





Sertão





No Interior Sul, foram registrados 13 homicídios nos seguintes Municípios: Crato (quatro casos, entre eles, um duplo homicídio), Limoeiro do Norte (duplo), Morada Nova (2 casos), Lavras da Mangabeira, Tabuleiro do Norte, Nova Olinda (achado de cadáver), Quixeré e Jucás.





Já no Interior Norte, foi registrada a menor taxa de CVLs, com apenas seis casos nos Municípios de Hidrolândia (duplo), Sobral, Itapajé, Paraipaba e Nova Russas.





Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro