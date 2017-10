Cano de água potável que abastece as caixas d'água do Bairro Terrenos Novos está com vazamento no cruzamento da avenida Ministro César Cals, em frente a capasa.





Ressalta-se que esse cano já quebrou várias vezes. Os moradores da área solicitam providências para o conserto do cano.



Fotos: Jorge Alves