Divulgados os primeiros premiados da campanha “25 Anos 25 Prêmios”, do Grupo São Domingos

O Grupo São Domingos comemora 25 anos de atividade com a campanha “25 Anos 25 Prêmios”, que acontece simultaneamente em sua rede de 11 Postos e Lojas de Conveniência .





Neste sábado, 07 de outubro, no Posto São Domingos 1, foram sorteados os primeiros cupons, com os seguintes vencedores:

- Ganhador do Tanque Cheio: Cupom: EZU5H – Cliente: Antonio Raimundo Ribeiro – CPF: 773.XXX.XXX-00

- Ganhador do iPhone 6S: Cupom: ONHYK – Cliente: José Erialdo da Silva Júnior – CPF: 734.XXX.XXX-20





Lembrando que serão sorteados até o fim da campanha 12 (doze) tanques cheios com 50 litros de gasolina comum, 12 (doze) iPhones 6S 32GB Apple e 1 (um) FIAT Mobi 0 km.





Para participar dos sorteios, o cliente deve realizar qualquer compra no valor igual ou superior a R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Cada R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em compras corresponde a um cupom, que poderá ser visualizado através do hotsite da Campanha : www.gsd25.com.br . Ao completar o cadastro o Cliente é bonificado com um cupom adicional para concorrer aos sorteios .





Os sorteios acontecerão todos os sábados e a divulgação dos nomes dos ganhadores será feita através dos números de telefones cadastrados, canais de divulgação do Grupo São Domingos e imprensa local. O próximo sorteio será neste sábado, 14 de outubro, no Posto São Domingos Jangada, em Fortaleza.





Para mais informações sobre a promoção, acesse o site oficial da promoção: www.gsd25.com.br