É LADRÃO DEMAIS!!! CIDADÃO TEM CASA INVADIDA NO BAIRRO TERRENOS NOVOS

LEIA O RELATO DE MAIS UMA VÍTIMA:

''Rapaz nem mais dentro de casa a pessoa esta seguro ...hj de madrugada minha casa foi invadida por alguém que entrou enquanto eu e minha esposa estava dormindo e furtou meu celular e uma quantia de 80 reais que estava em minha carteira .....a sorte é que não aconteceu nada conosco ...agora imagine quê ? eu acorde de madrugada e me depare com uma situação dessas ? sobral ta entregue as baratas !'