EM SOBRAL NÃO ESTÃO DISPENSANDO NEM A IGREJA!!!! MAIS UMA VEZ NOSSA IGREJA CATEDRAL É INVADIDA E ROUBADA.

Nesta madrugada de 27/10/2017 foi arrombada pela segunda vez a porta que dá acesso aos banheiros da Igreja Catedral. O “visitante noturno” quebrou uma das “almofadas” da porta que fica próximo as fechaduras internas e invadiu a Igreja Catedral. Mesmo tendo vários ferros de andaimes e base das treliças pesadas encostadas na porta, não foram suficientes para evitar a entrada. Ao entrar na parte dos banheiros arrombou com fortes pesadas a portas do quartinho que serve de deposito, porém não encontrando nada que lhe servisse o mesmo arrombou a outra porta que dá acesso a Igreja e sem sabermos como ele passou sem o alarme tocar nesta parte interna da Igreja, o mesmo levou a bicicleta nova adquirida para os serviços da Igreja e o ventilador do Altar.





Conforme testemunho de um vizinho que reside na frente da Igreja Catedral, por volta das 4h15’ da manhã ele viu um jovem andando de bicicleta no patamar da Igreja com a porta central da Catedral aberta. O mesmo deu diversas voltas ao redor da Igreja depois não foi mais visto.





Pela manhã por volta das 7h15’ quando o sacristão chegou na Igreja e entrou o alarme tocou, porém na madrugada não houve nenhum barulho do alarme. A especulação de que o “visitante noturno” tenha desligado a geral da Igreja e depois ligado para não acionar o alarme.

Fonte: O Sobralense