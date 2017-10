ENEM | Prefeitura de Sobral garantirá transporte para mais de 2.800 estudantes sobralenses

A Prefeitura de Sobral garantirá transporte para mais de 2.800 estudantes sobralense que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas serão aplicadas em dois domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. Serão disponibilizados 23 ônibus para os estudantes dos distritos, além de 6 ônibus que farão rota dos bairros para os locais de prova.





“A gestão está honrando um compromisso assumido com a população sobralense, dando suporte necessário para que o estudante da escola pública consiga ingressar no ensino superior. Desde junho estamos oferecendo um curso preparatório, o #SobralnoEnem, e iremos também garantir transporte tanto para os estudantes do ensino médio, como para os egressos da rede pública”, afirmou o secretário da Educação, Herbert Lima.





No primeiro domingo de prova, dia 5 de novembro, os estudantes terão 5 horas e meia para fazer a redação e resolver 90 questões sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no dia 12 de novembro, a prova terá 4 horas de duração com questões de Matemática e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.





Neste ano, mais de 6,7 milhões de candidatos farão as provas em todo o Brasil. Os portões fecham às 12h, no horário local, e cada participante deve ter em mãos caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. É obrigatória a apresentação de documento de identificação original com foto válido.