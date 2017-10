ESPETACULAR: MOTOR DKW RT125

Antiga foto de família, uma verdadeira relíquia pra mim, amante do motociclismo. A foto data aproximadamente de 1941, e mostra meu avô Albertino de Barros sentado no banco dianteiro; logo atrás, seu irmão, tio DeAssis. A moto trata-se de uma DKW RT125, antiga marca de motos alemã (em 1928 era a maior fabricante de motocicletas do mundo) de propriedade de meu bisavô Cel. Antônio Albertino de Barros, em frente ao seu casarão na antiga Fazenda Tapuio (hoje distrito de Cariré). Homem de visão, latifundiário e culto, “importou” essa máquina para o interior do Ceará. No paralamas dianteiro é possível ler seu nome ALBERTINO, acessório bastante utilizado nas motos da época!









Após a 2ª Guerra Mundial, como reparação aos danos provocados pela participação dos alemães na guerra, os desenhos da RT125 foram passados à Harley-Davidson, nos Estados Unidos, e à BSA, na Inglaterra.









Hoje, cerca de 76 anos depois, vejo em mim o mesmo espírito motociclista de meu bisavô e o amor pela máquina que meu avô, ainda criancinha, já demonstrava sentado no banco da moto!