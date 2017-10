BOA NOTÍCIA: ESTÁ NO FACEBOOK DO PREFEITO IVO GOMES

"Passei o dia hj em Fortaleza, onde tive 4 encontros importantes. No primeiro assinei convênio com o estado para a construção da areninha onde hj é o campo do Barcelona. Em seguida fui à CODECE conversar sobre a municipalização do Distrito Industrial de Sobral e atração de novos investimentos. No 3º apresentei o novo desenho de transporte coletivo a potenciais interessados. Por último me encontrei com os dirigentes do Supermercado Pinheiro que vão ampliar suas instalações e construir uma nova praça na entrada dos Terrenos Novos. Agora é estrada de volta.

#ocupaSobral"