Estado de saúde de sargento baleado é grave

Os suspeitos continuam foragidos. Caso é investigado pela Polícia Civil.

É grave o estado de saúde do sargento da reserva da Polícia Militar, baleado na última quarta-feira (11), na rua Albano Amaral, no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza. O militar foi socorrido pela esposa, após ser atingido e segue, nesta quinta-feira (23), no Instituto Doutor José Frota (IJF).





Em nota, a Polícia Civil ifnromou que as investigações sobre o caso estão sob responsabilidade da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "A delegacia especializada está em diligências, mas neste momento, não pode repassar nenhum detalhe para não comprometer os trabalhos policiais".





Segundo testemunhas, foram escutados mais de 10 disparos próximos ao local onde o crime aconteceu. Os suspeitos teriam fugido em um carro modelo Escort Branco.





A vítima foi socorrida às pressas para o Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira, conhecido como Frotinha da Parangaba. Em seguida, foi transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.





Com informações do portal Cnews