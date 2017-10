O presidente do Senado articulou o recurso juntamente ao Ministério da Integração.

Opresidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), em conversa exclusiva com o Ceará News 7, direto de Moscou nesta segunda-feira (9), informou que liberou verba para pagar todos os atrasados de quem presta serviço de carro-pipa no Ceará.





