AGENTES PENITENCIÁRIOS PROMOVEM EVENTO RELACIONADO AO OUTUBRO ROSA NA CADEIA PÚBLICA DE SOBRAL

Foi realizado hoje, 21/10/2017, na Cadeia Pública de Sobral um evento relacionado ao OUTUBRO ROSA, onde foram realizadas palestras e a realização de exames de imagem em presas recolhidas na unidade. O evento que iniciou às 8h e encerrou às 12h.





O objetivo principal do dia de hoje era fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de mama e desmistificar conceitos em relação à doença.





Ressalta-se que o médico Dr. Michel Palheta foi voluntariamente e junto com equipe de trabalho de sua Clínica e seus equipamentos puderam realizar essa tão importante ação em prol da assistência a pessoa.





"Agradeço em especial ao Enfermeiro Victor da CP Sobral que foi o idealizador dessa ação, que juntamente com a Assistente Social e Psicóloga estiveram presentes e participaram do evento. Conste também o esforço realizado pela equipe de Agentes Penitenciários plantonistas que se esforçaram para manutenção da ordem e disciplina durante o evento", afirmou Geraldo Xavier, administrador da Cadeia Pública de Sobral.