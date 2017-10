Família sequestrada em Pacajus é liberada

A polícia informou que nenhum suspeito foi capturado.

Uma família que havia sido sequestrada foi liberada no início da noite desta sexta-feira (6), em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com informações policiais, a esposa e duas filhas do gerente da agência da Caixa Econômica Federal (CEF) foram liberadas em um sítio localizado na divisa do município com Cascavel.





O sequestro teve início após uma tentativa de assalto a um banco. Inicialmente, divulgou-se que a agência tinha atacada, funcionários e clientes tinham sido feitos reféns, mas segundo a Polícia Militar, vigilantes perceberam uma ação suspeita e por precaução acionaram um alarme.





Equipes do Comando Tático Motorizado (Cotam), Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRAIO) e Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) chegaram ao local por volta de 9h30. Todos saíram do prédio do banco e foram vistoriados, mas nada foi encontrado.





O gerente da agência foi encontrado abandonado poucas horas depois, sem a esposa e duas filhas.





A Polícia Federal, então, iniciou a operação e conseguiu resgatar o restante da família. Nenhum suspeito foi capturado.





Fonte: Cnews