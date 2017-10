Fazendeiro flagra cobra devorando outra cobra

O fazendeiro John Northey estava caminhando com seus cães em sua propriedade na cidade de Bethanga (Victoria, Austrália) quando algo despertou a sua atenção e a dos animais:

Cobra marrom devora rival negra | Reprodução/Facebook(Snake Catcher Victoria Australia)

Uma cobra marrom venenosa devorando uma rival negra.





Em entrevista ao "Courier", John contou que costuma avistar cobras na fazenda, mas que nunca vira algo parecida com essa cena.





Nesta épocas, as cobras estão saindo da hibernação, o que as deixa com mais apetite.





"Quando vi, parte da outra cobra já havia sido comida. Não sei dizer que tamanho ela tinha. Era algo que a gente não vê todo dia", comentou o fazendeiro.

A serpente marrom é a que mais mata humanos na Austrália. Ela é conhecida pelos movimentos ágeis e pela natureza agressiva.





