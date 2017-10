FLAGRANTE DE DESRESPEITO ÀS LEIS DE TRÂNSITO EM SOBRAL

Taxista denuncia que estão desrespeitando às leis de trânsito na cidade Sobral, ou seja, as vagas reservadas a táxi no centro de Sobral, precisamente em frente o banco caixa econômica federal, na Rua Cel. José Sabóia.





O denunciante relata que quando precisa estacionar no local destinado aos taxistas, a vaga sempre está ocupada por um carro particular e que não fiscalização no local por parte da Guarda Municipal. O taxista solicita mais fiscalização no local.

Carro particular ocupando a vaga destina aos taxistas