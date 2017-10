Fuga em massa: 19 detentos fogem da Cadeia Pública de Pacajus

Ao todo, um grupo composto por 49 presos tentou fugir da unidade prisional.

Mais uma fuga em massa foi registrada na Cadeia Pública da cidade de Pacajus, localizada na Região Metropolitana de Fortaleza (a 49Km da Capital). Na madrugada deste domingo (8), 19 detentos escaparam da unidade prisional. Ao todo, 49 presidiários tentaram sair após serrarem as grades de uma das celas, mas agentes penitenciários conseguiram conter 30 deles.





Em agosto deste ano, doze presos, a maioria considerada de alta periculosidade, envolvida em assaltos e tráfico de drogas, também conseguiu escapar do mesmo local.





Procurada por volta de 11h30 da manhã, a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará (Sejus) repassou que está colhendo informações sobre o caso, mas até a publicação não houve retorno do órgão.





Com informações da TV Diário.

Foto ilustrativa