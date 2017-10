O garoto Douglas no seu aniversário de 6 anos, morador da cidade de Sobral, realizou o sonho de ter um aniversário com tema da Polícia Militar, e ainda teve a honra de ter a presença de 3 combatentes do crime!

Agradecer intensamente ao amigo/vizinho Neto, que também é da polícia e aos 3 policiais que deram uma passadinha no aniversário e fizeram uma criança muito feliz!

Fonte: O Sobralense