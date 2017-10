GRAÇA-CE: HOMEM É ENCONTRADO MORTO DENTRO DE CASA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO

Na manhã de quarta-feira (18), por volta das 08h00, no Sitio Verdes, na zona rural do Município de Graça, foi encontrado morto dentro de casa o senhor VALDIR OLAVO DA COSTA, 53 anos, agricultor.





De acordo com informações do Sargento Ivaldo, Comandante do Destacamento Policial local, os vizinhos notaram um mau cheiro e ao entrar na casa encontraram o homem morto com uma perna dentro da rede e o corpo no chão.





O corpo não apresentava sinais de violência e já estava em estado de decomposição. Segundo informações de alguns familiares da vítima, o mesmo fazia muito uso de bebida alcoólica, sendo o coma alcoólico uma possível causa da morte.





O corpo foi encaminhado ao IML de Sobral pela equipe do Instituto de Criminalística (PEFOCE).





Estiveram no local os PMs 1º Sargento Ivaldo, Sd Nascimento e Sd Felipe Sousa.





Fonte:Ibiapaba 24 horas