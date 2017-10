O sinistro aconteceu na noite de ontem (20), por volta das 22h, na CE 362, em Massapê, em frente a empresa de postes.





Uma vaca solta na via pública causou o acidente. Um veículo Fiat Uno transitava pela CE 362, quando nas proximidades da fábrica de postes, uma vaca invadiu a via pública, causando o acidente. O condutor do carro sofreu várias escoriações, mas passa bem. A vaca morreu.